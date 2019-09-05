آخرهن أصالة وأحلام.. خلافات واشتباكات بطلاتها نجمات الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قد يظن البعض أن حياة المشاهير تخلو من المشاكل التي يعيشها الأشخاص العاديين، لكن ما يحدث في الوسط الفني من خلافات واشتباكات هو على النقيض تمامًا، ولأن الحياة الشخصية للمشاهير تحظى باهتمام من الجمهور بشكل كبير، فإن أي أخبار متعلقة بهذه الجزئية تتحول لمادة دسمة وثرية نظرًا للمهتمين بهذا الشآن.

وما أن تخرج الأزمات والمشاحنات التي تصل إلى حد الـ"نفسنة" أحيانًا بين نجمات الفن وبعضهن البعض للعلن، يصبح الأمر بمثابة صدمة لمحبيهن، وفي ظل وجود منصات مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الأمر أكثر سهولة وانتشارًا، وما حدث أمس مع الفنانتين أصالة وأحلام، أعاد للأذهان الخلافات التي حدثت مسبقًا.

لذا نستعرض في السطور التالية أبرز أزمات الفنانات في الوسط الفني:

أصالة وأحلام

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب في الساعات القليلة الماضية، بعد فترة "هُدنة"، كما أطلق عليها البعض، بين كل من الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة، بعدما قامت الأولى بحظر أصالة من متابعتها، وقالت في أحد البرامج إنها لا تحب المنافقين، وأكدت أن حجم أصالة لديها هو "البلوك".

بينما ردت أصالة: "حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد".

وكانت أحلام قد وجهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفةً إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على "مزاجيتها"، قائلة: "يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه ربع قرن".

بعدها، لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها، لتعلق بأنها حذفت المنشور بسبب أن "الحقد واصل مراحله الأخيرة".

قامت بعدها بتطبيق إجراء "بلوك" لحساب أصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردت أصالة في أحد البرامج: "خليها تفش خلقها"، لتصفها أحلام فيما بعد بـ"المنافقة".

هيفاء وهبي وشيرين

في عام 2014، اشتبكت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال تواجدها في برنامج "صولا" الذي تقدمه أصالة، وتطرقوا خلال الحلقة في الحديث عن "هيفا"، وقالت عنها شيرين: "بتشتغل على نفسها من لا شيئ وأنا حضرتلها حفلة كانت بتغني مظبوط مسمعتش نشاذ"، لترد أصالة: "أنا حضرتلها حفلة كل اللي قالته نشاز".

ومن جانبها، ردت هيفاء على تصريحات الثنائي، قائلة: "شيرين محترمة بتعرف تعبر، أما أصالة فمبتشوفش، والنشاز اللي بتقول إنها شافته كان إمتى لما طارق العريان عملي حفلة كاملة العدد وعملها حفلة قبلها ومحدش جه".

Advertisements

أصالة وأنغام

تأزمت العلاقة بين كل من الفنانة أنغام والفنانة السورية أصالة، بعد أزمة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وخلال لقاء الأخيرة ببرنامج "عايشة شو" في رمضان الماضي، قالت: "هناك أشخاص شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقًا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

وتابعت: "حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تمامًا".

يذكر أن ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم الذي تزوج من الفنانة أنغام مؤخرًا، تجمعها علاقة نسب بالفنانة أصالة، إذ إن ياسمين ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.

وحرصت أنغام على الرد خلال لقائها ببرنامج "توأم روحي"، قبل شهرين، قائلة: "إنها لا تعرف سبب الهجوم، وأنها لا تجمع بينها وبين أصالة علاقة صداقة كما تدعى"، قائلة: "لم يكن هناك بينا صداقة.. كنا مجرد زملاء.. يمكن هي في أوقات كتير كانت بتقولي أمور خاصة بها.. ولكن أنا عمري ما كنت بحكي لها خصوصياتي".

وتابعت أنغام: "لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي، وأصالة لديها صيغة مبالغة في الحديث عني حتى تعطى الانطباع بأننا مثل الأخوات الذين لا يتركون بعض، وهذا غير صحيح" مشددة على أن حبل الود قد انقطع معها.

ريم البارودي وسمية الخشاب

كانت علاقة الفنانة ريم البارودي والفنان أحمد سعد حديث الجميع لفترات طويلة، خصوصًا مع إعلان انفصالهما المتكرر، ثم عودتهما مرة أخرى، حتى جاءت اللحظة الفاصلة في علاقتهما، وتحديدًا عام 2018 عندما فجرت البارودي خبر زواج سعد من سمية الخشاب، في سرية تامة، فضلاً عن مفاجآة إنها كانت زوجة لسعد وليست خطيبة، وهو ما جعل الجميع يتابع الأحداث المتعلقة بقصتهما التي أشعلت حرب التصريحات بينهما، وعلقت البارودي بأن سمية الخشاب تنفي صداقتها بها، قائلة: "لم أصرح يومًا أنني صديقة لسمية الخشاب، فنحن مختلفتان تمامًا عن بعضنا البعض، لا سنًا ولا تربية ولا تعليم يسمحان لي بإقامة علاقة صداقة معها، وهو ما قوبل من سمية الخشاب بتعليق ساخر: "لا أهتم بالتفاهات وليس لدي وقتًا لذلك".

رانيا يوسف ونادية الجندي

تزوجت الفنانة نادية الجندي بالمنتج محمد مختار، واستمر الزواج لمدة 20 عامًا، دون إنجاب، وخلال تلك الفترة عملا سويًا على أفضل الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا وماديًا ملحوظًا، حتى انفصلا بعد ذلك، ليتجه إلى الزيجة الثانية من الفنانة رانيا يوسف، والتي أثمرت عن إنجاب ابنتين هما "ياسمين ونانسي"، إلا أن الانفصال وقع بعد 12 عامًا في عام 2015، لنشوب الخلافات بينهما، إذ أوضحت "رانيا" في لقاء تليفزيوني لها أن طليقها كان شحيح الإنفاق على ابنتيه، واتهمت الفنانة نادية الجندي خلال لقائها مع برنامج "مصارعة حرة"، بأنها السبب في الانفصال قائلة: "هي كانت دايمًا بتهدي النفوس بينا، واكتشفت إن المسؤولين عن الصفحة بتاعتها على فيسبوك هما اللي بينزلوا عني أخبار وحشة"، وتابعت: "أنا لم أتزوج محمد مختار عشان خاطر ينتج لي، بالعكس ده أنا شهرتي زادت بعدما انفصلنا.. إنما يمكن مدام نادية كانت محتاجة حد ينتج لها أفلام عشان تثبت موهبتها"، مضيفةً أن لقب "نجمة الجماهير" شأنه شأن أي لقب يُطلق على أي فنان ويظل محتفظا به، قائلة: "ناس كيتر بيتقال عنها ألقاب يعني".

ومن جانبها، فضلت "الجندي" عدم التعليق عن الأمر وخلال استضافتها ببرنامج "أنا وأنا"، اشترطت ألا يتم ذكر اسم رانيا يوسف ضمن الأسئلة المطروحة عليها، رافضةً أيضًا أن تعلق على رفض رانيا الاعتراف بلقب "نجمة الجماهير".