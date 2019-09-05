قبل مشاركته إيهاب توفيق.. تفاصيل 6 دويتوهات مؤجلة لحميد الشاعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف الشاعر عوض بدوي عن مشروع دويتو غنائي جديد يجمع الفنانين حميد الشاعري وإيهاب توفيق، فيما أكد مصدر مقرب من الشاعري، لـ"الخليج 365"، أن الأغنية لم تسجل بعد.

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البداية في العام 2014 حينما تم الإعلان عن دويتو يجمع حميد والمطرب هيثم شاكر بعنوان "سنة"، كتب كلماته الشاعر أمير طعيمة، ولحنه مصطفى شوقي. وكان من المقرر أن يكون هذا الدويتو ضمن الألبوم الذي بدأ هيثم في إعداده.

وعقب صدور ألبوم "معرفة قديمة"، غابت الأغنية ولم يظهر اسم حميد الشاعري بأغاني هيثم شاكر. وقال مصدر مقرب من الشاعري لـ"الخليج 365": "الأغنية سُجلت بالفعل لكن حميد هو من طلب تأجيل طرحها".

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كما شهد عام 2017، الكشف عن مشروعين لتقديم أغاني ثلاثية، وكان الأول حسبما تردد، يجمع حميد بمصطفى قمر وهشام عباس، وقيل إنه أغنية لأمير طعيمة، لحنها محمد النادي، ووزعها توما، أما الثانية فكشف عنها إيهاب توفيق، في تصريحات على قناة "اليوم"، وقال إن الأغنية فكرة مصطفى قمر، وتجمعهما بحميد الشاعري. وعلى الرغم من مرور العامين لم تظهر الأغنية بعد.

في فبراير 2018، كشف حكيم عن صور تجمعه بالشاعري في الاستديو الخاص به، وأكد وقتها المنتج الفني فايز عزيز، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدويتو المصري الليبي بعنوان "ملهوف عليكي" من كلمات الشاعر أمل الطائر. ومن المقرر طرحه خلال موسم الصيف.

ومع اقتراب موسم الصيف من نهايته، لم يطرح الدويتو المصري الليبي، وهو أيضًا ماحدث مع دويتو آخر أعلن عنه الشاعر تامر حسين، كان من المقرر أن يجمع حكيم وحميد الشاعري.

حميد نفسه كان قد أعلن خلال ظهوره مع هشام عباس في برنامجه "كاسيت" عن مشروع دويتو يجمعه بالفنان محمد منير، لكن حتى الآن لم تتم أي خطوات بشأنه.​