رونالدو يكتب وصيته الأخيرة ويحدد من سيرث أمواله بعد وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 10:40 صباحاً - فاجأ الأسطورة البرتغالي، والنجم العالمي كريستيانو رونالدو ، مهاجم يوفنتوس الإيطالي ، جمهوره ومحبيه ومتابعيه ، بكتابة وصيته الأخيرة، وحدد خلالها الشخص الذي سيحصل على ثروته الكبيرة ، بعد وفاته.



وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية : فقد التقى رونالدو، 34 عامًا، مع محامين في العاصمة البرتغالية لشبونة، وناقش معهم تفاصيل الوصية، حيث حدد رونالدو صديقته وزوجته ، جورجينا رودريغيز، لتكون وريثته الرئيسية ، ولتحصل على كل ثروته في حالة الوفاة.



وتقدر ثروة االنجم البرتغالي بأكثر من 300 مليون يورو.، ولم توضح الصحيفة ، ما إذا كان رونالدو قد أدرج اسم ولده الأكبر ، ضمن الوصية، باعتباره من أم أخرى غير جورجينا .



وارتبط النجم البرتغالي بعلاقة عاطفية، مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها، اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطوبتهما في العام 2018.



ولدى رونالدو ابن بكر، من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، 9 أعوام، كما رزق بتوأمين من أم غير معروفة أيضًا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.



وانتقل رونالدو من ريال مدريد، إلى يوفنتوس، خلال فترة انتقالات صيف عام 2018، مقابل صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو، وبلغت أرباحه خلال الموسم الماضي، 113 مليون يورو.