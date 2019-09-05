تعرّف على حقيقة القبض على المطربة الشعبية بوسي

انتشرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم أخبار عن القبض على المطربة الشعبية بوسي، بعد صدور أحكام نهائية ضدها بالسجن بعد تحريرها شيكات من دون رصيد لطليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين.

قال أحمد الجهني، محامي المطربة بوسي، إن ما أشيع من أخبار حول القبض على الفنانة الشعبية بوسى، تنفيذًا لحكم قضائي، ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنها تمارس حياتها بشكل طبيعى فى منزلها.

أكد المحامى، فى تصريحات صحفية، أن قضايا الشيكات انتهت بعد تسديد الأموال المطلوبة كافة.

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يشار إلى أن وليد فطين، طليق بوسي ومدير أعمالها السابق، حصل على أحكام عدة ضدها، بعد تحريرها عددًا من الشيكات له من دون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، وإخلالها باتفاقات قديمة بينهما.

وسبق أن صدر ضد المطربة بوسي حكم قضائي بالحبس

9 سنوات، لاتهامها بتحريرمن دون رصيد، قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقمي 21034 سنة 2015، و20353 سنة 2015، وفوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم "غيابيًا" بعد التصالح، يدينها بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد لصالح طليقها، بحيثيات الحكم الصادر بحقها نفسها سابقًا.

يعرض حاليًا للمطربة الشعبية بوسى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس"، ويشاركها بطولته المطرب الشعبى محمود الليثى، والممثل الكوميدى محمد ثروت، والفنانون هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وآخرون، للمنتج أحمد السبكى.