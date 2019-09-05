نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها ال 40 بين طليقها وحبيبها الجديد !!

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” يوم أمس بعيد ميلادها ال 40 .

ونشرت نادين الراسي مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع ” انستجرام ” .

وأثارت نادين جدلا واسعا بين متابعيها بعد نشرها للصور التي ظهرت بها وهي تجمع بين طليقها ” حاتم حدشيتي ” وحبيبها الجديد ” مجد دعبول ” والتي حرصت على حضورهم بالإضافة إلى ابنها ” مارك حدشيتي ” .

حيث انتقدها العديد من المتابعين على هذا التصرف وجاءت التعليقات مثل : ” قادرة وتعملها ” و ” كيف جمعت بين الإثنين في مكان واحد ” .

وكانت قد أعلنت منذ فترة عن قصة ارتباطها وحبيبها الجديد ” مجد دعبول ” عبر موقع إنستجرام .

وياتى احتفال نادين الراسى بعيد ميلادها بعد أيام قليلة من عودتها الى التمثيل وتوقيعها على المشاركة في عمل درامى جديد على الرغم من قرار اعتزالها الفن .

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ويعود قرار نادين باعتزال الفن إلى واقعة ضرب ابنها مارك لها والذي كان سبب أيضا في دفعها إلى محاولة الانتحار بتناول ما يقرب من 90 حبة مهدئ .