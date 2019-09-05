شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” منى جبر” بعد الاختفاء لسنوات

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - بعد سنوات عديدة من الابتعاد عن الأضواء وقرارها باعتزال الفن وارتداء الحجاب ظهرت الفنانة المصرية ” منى جبر ” لتطل على الجمهور من جديد .

وجاء ذلك من أجل تكريمها في مهرجان ” همسة ” للفنون والآداب .

وظهرت منى جبر خلال الحفل برفقة زوجها المنتج ” هاني لاشين ” .

يذكر أن الفنانة منى جبر واحدة من الممثلات اللاتي اشتهرن في فترة السبعينيات والثمانينيات وعملت كمذيعة في التليفزيون المصري في بداياته عام 1960 .

وشاركت في عددا من الأعمال الفنية من أشهرها فيلم ” الحفيد ” ومسرحية ” شاهد ماشفش حاجة ” .

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حتى جاء بعد ذلك قرارها باعتزال الفن وارتداء الحجاب واختفت تماما عن الأنظار .