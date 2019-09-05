متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة السورية رويدا عطية فيديو لها برفقة ابنها زين، ظهرت فيها وهي تحمله وتقبّله مراراً من دون إظهار وجهه.
وكتبت تعليقاً طريفًا جاء فيه: “الشوق الشوق، الحضن الحضن، يسعد صباحكم”.
يُذكر أن آخر أعمال رويدا عطية هي أغنية “كيفك يا حب” التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع يوتيوب الشهير، كما تتحضر لاطلاق أغنية باللهجة البدوية قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رويدا عطية تحضن ابنها بشوق كبير.. وتخفي ملامحه – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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