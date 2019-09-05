متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم اللبناني يوسف الخال، لقطات مميزة عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، يكشف من خلالها أجواء الإجازة الصيفية الذي يمضيها مع زوجته النجمة نيكول سابا بتركيا.
فقد بدا الثنائي بغاية السعادة في أنطاليا التركية، وبدت الرومانسية واضحة، من خلال فيديو ظهرت فيه سابا وهي تحضن زوجها وتقبّله أثناء تنقلهما على متن قارب.
كما نشر يوسف الخال فيديو آخر ظهر فيه وهو يستمتع بوقته مع زوجته داخل نادٍ ليلي، من خلال الرقص بجنون.
كانت هذه تفاصيل خبر مرح ورقص بجنون.. اليكم أجواء إجازة نيكول سابا ويوسف الخال الرومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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