“نعيم ونعوم” يلتقيان مجددًا بعد غياب طويل

بعد غياب طويل، اجتمع كل من الكاتب الكوميدي والممثل نعيم حلاوي والممثلة ناتالي نعوم سوياً من جديد من خلال برنامج يحمل عنوان “نعيم ونعوم”، والذي يبث اونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي: فايسبوك، انستغرام ويوتيوب.

وبعد عرض الحلقة الاولى من “نعيم ونعوم” والتي انتشرت على مواقع التواصل، عبّر نعيم حلاوي في حديث لبرنامج TNT من “صوت لبنان”، عن فرحته الكبيرة بالإقبال الذي لاقته الحلقة الاولى من البرنامج.

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وأكد “حلاوي” ان نصف المشاهدين كتبوا عبارة “ياي شو اشتقنالك يا ناتالو”، وعزا ذلك الى غيابها لفترة عن البرامج الكوميدية، بينما هو كان يكتب ويشارك في “ما في متلو” اضافة الى مسرحيات عدة.

اما ناتالي نعوم كشفت عن ظروف خارجة عن ارادتها منعتها من لقاء حلاوي على مدى طويل أي منذ اقفال الـMTV عام 2002 وتوقف البرنامج الكوميدي الشهير SLCHI.

في حين شرح “حلاوي” فكرة “نعيم ونعوم” التي يخرجها شادي حنا، والمبنية على “سكتشين” يتم بثهما كل ثلاثاء وخميس بدءًا من السادسة مساءً، بين ثنائي غير معروف ما اذا كان متزوجا ام لا، فتدور الاحداث الساخرة ضمن قالب اجتماعي، على امل ان يشمل مستقبلا، مسائل فنية واعلامية ودرامية.

ولفت “حلاوي” الى امكانية ترجمة الفكرة ضمن برنامج تلفزيوني رغم انهم في عصر “السوشال ميديا”، داعيًا الجمهور الى متابعة “نعيم ونعوم” عبر الصفحة التالية: na3im w na3oum .