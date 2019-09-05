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Sep 05, 2019
بعدما أثار الشكوك حول تدهور حالته الصحية إثر تأجيل تصوير مسلسله “فالنتينو” مرتين، إلا ان النجم المصري عادل امام عاد الى موقع التصوير لاستكمال العمل المتوقع عرضه في رمضان 2020.
مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام الذي قام بنشر صورتين من كواليس التصوير عبر حسابه على موقع انستغرام.
وكان الزعيم قد غاب لأول مرة عن الموسم الرمضاني 2019 وذلك بعد سبع سنوات من التواجد في الشهر الفضيل.
آخر ظهور لـ “امام” كان أثناء حضوره لتقديم واجب العزاء في الراحل عزت ابو عوف الذي توفي منذ أسابيع عن عمر يناهز الـ71، بعد صراع مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل امام يستكمل “فالنتينو” إليكم الصور الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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