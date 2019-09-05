افتتاح مهرجان "تورونتو" في دورته الـ٤٤ الخميس وسط حضور عربي قوي

تنطلق فعاليات مهرجان تورنتو الخميس، في دورته الـ44، وتأتي كعادة هذا المهرجان حافلة بأجمل وأقوى أفلام مهرجانات العالم لتتنافس على جائزة الجمهور؛ فالجمهور هو صاحب الصوت الأعلى وهو لجنة التحكيم وهي الدورة التى تستمر حتى 15 سبتمبر/ أيلول.

ويشهد المهرجان مشاركة أغلب أفلام كبار النجوم الذين حضروا فينيسيا بما فيهم ميريل ستريب التي يكرمها تورونتو فى احتفالية خاصة بها في نوفمبر/ تشرين الثاني وكريستين ستيوارت التى تنافس فيه بفيلمها "سبيرغ".

وتُعد السينما العربية حاضرة بقوة هذه الدورة من خلال برامج المهرجان المختلفة منها «سينما العالم المعاصر» و«اكتشافات» و «روائع الأعمال بالإضافة إلى قسم الوثائقيات والأفلام القصيرة.فى «اكتشافات» يعرض الفيلم المصرى الوحيد فى تورونتو وهو «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر بطولة بسمة وتدور أحداثه حول أم تحاول مواءمة حياتها فهى تعانى من مشكلات تتعلق بصحتها العقلية ومشكلات اجتماعية بسبب زوجها المحبوس. كما يعرض الفيلم اللبنانى «1982» للمخرج وليد مؤنس أثناء الغزو الإسرائيلى للبنان عام 1982 وتدور أحداثه حول تلميذ يشعر بالحب تجاه زميلته فى المدرسة ويريد مصارحتها بحبه.

اقرا ايضاً:

عمرو سلامة يُعلن عرض فيلم الشيخ جاكسون في مهرجان تورنتو

وكذلك فيلم «حلم نورا» للمخرجة التونسية هند بو جمعة بطولة النجمة هند صبرى وتدور أحداثه حول نورا التى تعيش حياة قاسية مع زوجها العنيف وتريد الطلاق من أجل حياة أفضل.

فى «سينما العالم المعاصر»، يشارك الفيلم المغربى «آدم» وتدور أحداثه حول سيدتين إحداهن حامل وبلا مأوى والثانية أرملة تعيش وابنتها الصغيرة من خلال بيع المخبوزات من شباك بيتها الذي أصبح بمثابة كشك داخلى صغير. والفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرجة مريم توزانى.

ويعرض الفيلم التونسي «arab blues» لمنال لعبيدى فى نفس القسم وتدور أحداثه حول سلمى التى تعود إلى بلدها تونس بعد 10 سنوات من الدراسة فى باريس وتريد أن تفتح عيادة للعلاج النفسي وسط مجتمع محافظ لايرحب بها ويشعر أنها أصبحت بأفكارها غريبة عنه.

كما يشارك «ستموت فى العشرين» للمخرج السودانى أمجد أبو العلا والفيلم تدور احداثه حول فتى يعيش حياة تسيطر عليها المخاوف بسبب نبوءة بأنه سيموت في سن العشرين إلى أن يلتقى بمصور سينمائى فتأخذ حياته منحنى جديدا..وفيلم «المرشحة المثالية» للمخرجة السعودية هيفاء المنصور.

Advertisements

ويشارك الفيلم السورى «الكهف» فى الوثائقيات للمخرج فراس فياض وتدور أحداثه حول طبيبات سوريات يعالجن المرضى فى مستشفى تحت الأرض خوفا من قصف الطائرات.

فى أفلام الموجة الجديدة يعرض الفيلم الجزائرى «١٤٣ شارع الصحارى» لحسن فرحانى وتدور أحداث الفيلم حول مليكة السيدة التى تفتح مقهى بسيطا فى الصحراء لايعدو عن كونه خيمة من القش بها منضدة واحدة.

ويحفل «سينما العالم المعاصر» بأفلام مميزة من مختلف دول العالم تصل لـ54 فيلما أبرزها الفيلم اليابانى «37 ثانية» ويروى قصة سيدة يابانية تعيش ممزقة بين حياتها الأسرية وحلمها بأن تصبح فنانة ويتتبع الفيلم لحظات البهجة والألم فى حياتها والفيلم بتوقيع المخرجة اليابانية الشهيرة هيكارا.

وفيلم يابانى آخر هو «فتاة مفقودة» وهو من نوعية أفلام الغموض وتدور أحداثه حول مربية تعمل لدى أسرة لسنوات طويلة وفجأة تجد نفسها فى موقف صعب حينما يتهم ابن شقيقتها باغتصاب ابنة الأسرة التى تعمل لديها والفيلم بتوقيع المخرج اليابانى كوج فاكادا.

ويشارك أيضا فيلم «غريزة» إخراج هيلينا ريجين وتدور أحداثه حول طبيبة نفسي تعانى من مشاكل فى السيطرة على سلوكها.

وفى روائع الأعمال الفنية نجد فيلم «عن الأبدية» للمخرج السويدى روى أندرسون الذى تتميز أفلامه بأنها تخرج عن الشكل التقليدى المعروف للفيلم من أنه أقرب إلى الإبحار فى الوجود الإنسانى وتأمل تفاصيله.

قد يهمك ايضاً:

البساطة تميز ماجي جيلينهال في مهرجان تورنتو السينمائي

ليدي أنيقة خلال عرض فيلمها في مهرجان تورنتو