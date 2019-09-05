السعودية تستعد لانطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تستعد المملكة العربية السعودية، لإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي أعلن عنه على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76.

وينطلق المهرجان خلال أشهر، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في المملكة، التي تشهد تغيرات جذرية وضعتها على خريطة السينما العالمية.

وتتواجد السينما السعودية ايضًا في مهرجان فينيسيا بفلمين لمخرجات سعوديات في المسابقات المختلفة للمهرجان، حيث تنافس هيفاء المنصور بفيلم المرشحة المثالية في المسابقة الرسمية، بينما تشارك شهد أمين في أسبوع النقاد بفيلمها "سيدة البحر" وهو ما اعتبر إنجاز حقيقيا غير مسبوق في أعرق مهرجان سينمائي في العالم.

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وجاء الإعلان عن مهرجان البحر الأحمر وسط حشد كبير من النجوم ورؤساء المهرجانات الدولية وصناع الأفلام، فقد شهد الحفل حضور أسماء بارزة مثل هند صبري وريا أبي راشد وبشرى ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة وانتشال التميمي مدير مهرجان الجونة والمنتجة المصرية دينا إمام والمخرجة هيفاء المنصور والعديد من الأسماء.

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ومن المقرر إقامة النسخة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر التي ستعقد خلال الفترة 12 حتى 21 مارس 2020م في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، بقيادة مدير المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر محمود صباغ، حيث ستنطلق النسخة الأولى بأبعاد إقليمية ودولية.

كما يقدم المهرجان صندوق خاص لما بعد الإنتاج، وهو صندوق بيت المونتاج، والذي يدعم ما يصل إلى 6 أفلام عربية بمنح تبلغ قيمتها الإجمالية 100.000 دولار، ومبادرة إنتاج أخرى بقيمة 400 ألف دولار، لـ6 أفلام قصيرة من إنتاج صانعات أفلام سعوديات.

ويعمل المهرجان السعودي، على دعم مشاريع الأفلام على مدار العام عن طريق شراكة مع مهرجان تورينو الإيطالى، وسيشكل منافسة قوية للمهرجانات الحديثة التي تم إطلاقها في المنطقة العربية السنوات الماضية خاصة بعد توقف مهرجان دبى قبل سنوات.

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