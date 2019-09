شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Lion King يستمر فى تحطيم الأرقام القياسية ويدخل قائمة الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم النسخة الحية The Lion King فى تحطيم الأرقام القياسية، داخل سباق شباك التذاكر، بعد أن نجح فى تحطيم الرقم القياسى الذى حققه فيلم Beauty and the Beast برصيد 504 ملايين دولار محلياً، ليصبح فيلم "الملك الأسد" هو أكبر فيلم بنسخة حية لا يمثل رسوم متحركة تحقيقاً للإيرادات المحلية فى تاريخ شركة ديزنى.

وسرعان ما حقق الفيلم الشهير رقماً قياسياً جديداً فى نهاية عطلة الأسبوع الجارى، بعد ان اضاف لرصيد إيراداته حوالى 60 مليون دولار ليصل إجمالى ايراداته مليار و 564 مليون دولار عالمياً لينضم لقائمة أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بالمرتبة الثامنة بعد ان تخطى فيلم The Avengers الذى عرض عام 2012 ونجح فى حصد مليار و 520 مليون دولار.



The Lion King

وتمتلك شركة ديزنى حتى الأن 10 أفلام من أصل 15 فيلم الاكثر تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ، حيث وصلت إيراداتها إلى 7.67 مليار دولار أمريكي حتى يوليو الماضى، وتنتظر عرض فيلم Frozen 2 و Star Wars: The Rise of Skywalker اللذان يقتربان من دور العرض نهاية العام الجاري.

Advertisements

وتضع ديزنى خطة وصولها إلى 10 مليار دولار إيرادات عن مجمل أفلامها هذا العام بعد ان يعرض لها الفيلمين المتبقين فى دور العرض السينمائى، لتتربع على عرش أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ.



The Avengers

وتضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.