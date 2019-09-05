شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Ready or Not يحقق 32 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الرعب والجريمة Ready or Not إلى 32 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.
الفيلم من إنتاج شركة Fox، وطرح الفيلم يوم 21 أغسطس، وأنقسمت الإيرادات بين 22 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 10 ملايين دولار حول العالم.
فيلم Ready or Not من بطولة سمارة ويفنج، آدم برودى، مارك اوبراين، هنرى تشيرنى، أندى ماكدويل، ميلانى سكروفانو، كريستيان برون، نيكي جواداني، إليس ليفيسك، جون رالستون، ليام ماكدونالد، إيثان تافاريس.
الفيلم من إخراج مات بيتينيلى أولبين، وتايلر جيليت، وتأليف جاى بوسيك، وريان ميرفى.
يتتبع فيلم Ready or Not حياة عروسة شابة وهي تنضم إلى عائلة زوجها الجديد غريبة الأطوار، وبسبب تقليد فى عائلته يتحول الأمر إلى لعبة قاتلة إذ يقاتلون من أجل بقائهم.
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