مروة ناجي تظهر مع منى الشاذلي كما لم تروها من قبل

تطل الفنانة مروة ناجي اليوم الخميس مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة مثيرة من برنامج “معكم” على قناة Cbc، حيث تتحدث الفنانة “ناجي” عن أحدث كليباتها “حبيت من قلبى” من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والذى يعرض حاليًا على العديد من القنوات الفضائية.

مروة ستتحدث أيضًا عن حالة النشاط الفني التي تعيشها حالياً، فيما يشاهد الجمهور المتابع للحلقة الفنانة مروة ناجي في لون جديد من الغناء لم يشاهدها فيه من قبل.

الحلقة تستعرض جوانب فنية وشخصية وإنسانية في حياة الفنانة مروة ناجي وتعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.