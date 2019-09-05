جينيفر لوبيز تُحدث تفاعلًا واسعًا بسبب صورها على متن يختها.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت النجمة العالمية جينيفر لوبيز تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورًا خاصةً بها مرتديةً ملابس السباحة، أثناء قضائها إجازة استجمام على متن يختها في سان تروبيه بفرنسا.
وتحوّلت تلك الصور فور نشرها إلى ترند عبر منصّات مواقع التواصل، حيث بدت فيها جينيفر، 50 عامًا، أكثر إثارةً وحيويةً من أي وقت مضى، ما جعل الكثير من المتابعين يحسدونها على رشاقتها وشبابها الدائم.
ولفتت جينيفر الانتباه إليها بشكل كبير كذلك بسبب جملة "شباب دائمًا" المُدوَّنة على ملابس السباحة البيضاء التي كانت ترتديها خلال التقاطها الصور على متن اليخت.
وبدت جينبفر نحيفة ومتناسقة القوام خلال استعراضها رشاقتها وملابسها التي أكملتها برداء أصفر، ونظارة شمس ذهبية اللون وأقراط دائرية كبيرة بنفس درجة اللون.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.