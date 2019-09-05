هند البلوشي تُعلق للمرة الأولى على صورة جمعتها مع عمرو دياب ودينا الشربيني

خرجت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن صمتها، وعلّقت لأول مرة على الضجّة التي أثارتها بالصورة التي جمعتها بالفنان المصري عمرو دياب ومواطنته دينا الشربيني، خاصةً أنها أطلقت مصطلح "زوجة عمرو دياب" على الأخيرة خلال تعليقها على الصورة، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية لها، أنها نشرت هذه الصورة عن حُسن نية منها، لافتةً إلى أنها لم تقصد الضجّة التي أُثيرت حولها، مردفةً: "كنت على نياتي لما نزلت الصورة ولم أقصد الضجة، وبديهيًا نرى عمرو دياب ودينا الشربيني وايد مع بعض".

وأضافت الفنانة الكويتية: "حُسن نيتي ضايق الكثيرين والظاهر إني كشفت شيئا مستورًا وأنا لا أعلم"، مستطردةً أنها خلال مقابلتهما لم يُعرّفها أحد أنها زوجته وكتبت ذلك بدون قصد، وبشأن كواليس هذا اللقاء، قالت هند البلوشي إنها التقت عمرو دياب ودينا الشربيني في مطعم وبرفقتهما مجموعة من الأشخاص وكانا قد عادا لتوهما من السفر.

وتابعت "البلوشي"، أنها رأت عمرو ودينا وطلبت منهما التقاط صورة ونشرتها، موضحةً أنها لا تملك أي حساب على "تويتر" لكنها سعيدة للغاية لأنها أصبحت "تريند" لمدة يومين بسبب هذه الصورة.

وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي، قد أصبحت أول فنانة تستخدم مصطلح "زوجة" على الفنانة المصرية دينا الشربيني لتُحدّد علاقتها بالنجم عمرو دياب، ونشرت هند، على "إنستغرام"، صورة جمعتها بالثنائي وعلقت قائلةً: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرودياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخًا لا يكرر".

وتسبّبت الصورة في حيرة الجمهور، وأثارت موجةً واسعةً من الجدل، حيث لم تُدرك الفنانة الكويتية أنها أول من استخدم مصطلح "الزوجة" بشكل صريح رغم محاولة النجوم والمشاهير المقرّبين من الثنائي عدم البوح بطريقة رسمية حول طبيعة علاقتهما.

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يُذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني يحرصان طوال الفترة الماضية على عدم الإشارة إلى حقيقة زواجهما في إصرار واضح على التزام الصمت، وتقديم أجوبة غامضة عندما تقابلا في العديد من المناسبات الإعلامية، رغم ظهورهما المتكرّر.

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