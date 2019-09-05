إليسا تُثير قلق جمهورها مجددًا و"روتانا" تُلمح إلى عودتها من الاعتزال

عادت الفنانة إليسا إلى بيروت بعد انتهاء أجازتها الصيفية القصيرة في لندن، وعادت معها أخبار عودتها من الاعتزال وكذلك التساؤلات والقلق حول حالتها الصحية في الفترة الحالية.

شركة روتانا تعلق مجدداً على اعتزال إليسا

ونشرت إليسا صورة لها مع الفنان فارس كرم في الطائرة بعد لقائهما صدفة أثناء العودة من لندن، وتفاعل عدد كبير من جمهورهما بهذه الصورة واللقاء، ولكن الصورة أثارت التساؤلات والقلق أيضاً على الحالة الصحية والنفسية لإليسا في الفترة الأخيرة بعد ظهورها بوزن زائد في الصورة.

وتساءل عدد من معجبي إليسا على تطورات حالة يدها بعد العملية التي أجرتها بها في الشهور الأخيرة، خاصة أن إليسا أخفت يدها بطريقة ملحوظة في الصورة، بالإضافة إلى عدة صور سابقة لها تعمدت بها إخفاء يدها، وهو ما أثار قلق الجمهور حول حالتها الصحية في الفترة الأخيرة خاصة لزيادة وزنها أيضاً.

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وعلى الجانب الآخر، علق سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، على قرار إليسا بالاعتزال بعد الألبوم الجديد وكشف عن لقائه بها في لندن مؤخراً خلال لقاء له مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، وقال إن اللقاء كان عبارة عن "فضفضة"، وأضاف أن إليسا ابنة روتانا ولا غنى لها عن الشركة ولا الشركة في غنى عنها، وهو ما اعتبر إشارة إلى اقتراب تجديد تعاقدها مع الشركة.

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