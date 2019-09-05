شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يتعاون مع الملحن معتز أمين فى أغنية "معاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن معتز أمين مع الفنان هشام عباس وذلك من خلال أغنية جديدة في ألبومه الجديد والذى يحمل اسم " عامل ضجة"، الأغنية بعنوان "معاه" من كلمات كيرو راجي، وتوزيع سيرجيو، ومن المقرر أن يتم طرحها مع الألبوم خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد أغانى: "اهربى"، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، أما الأغنية الثانية "الفترة اللى فاتت"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع.

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والأغنية الثالثة بعنوان "حاجات مبتتفهمشى"، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، والأغنية الرابعة "عامل ضجة" وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادى، وتوزيع توما، والأغنية الخامسة "هنا خليك"، من كلمات محمد جمعة، وألحان محمد النادى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح المطرب هشام عباس مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان "شارى بالغالى"على موقع يوتيوب، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس جديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة".