بالفيديو| كريم قاسم عن أول أفلامه العالمية: "مش متأكد من عرضه في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان كريم قاسم عن تفاصيل فيلم "سواح" الذي يشهد أولى تجاربه في السينما العالمية، وحقيقة عرضه خلال الفترة المقبلة في مصر.

وقال قاسم، أثناء لقائه في برنامج " et" بالعربي،: " كان حلم واتحقق إني أجسد شخصية عربية، ليست لها علاقة بشخصية الإرهابي المتشدد".

وتابع كريم: " كنت مبسوط إني بلعب دور " دي جى" مصري بيتكلم اللغة الإنجليزية كويس".

وضمن أحداث الفيلم يربح كريم قاسم دعوة ليشارك في حفل موسيقي كبير في بروكسيل، وعند وصوله يكتشف قاسم إنه يتواجد في مدينة " لوكسمبرج" وليس في بلجيكا .

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ويقع قاسم في ورطة بعد أن يفقد جواز سفره، وتتهمه الشرطة بأنه لاجئ غير شرعي ".

وأضاف كريم : " مش متأكد إن الفيلم هينزل مصر ولا لا، لأنه يوجد في هذا الصيف أفلام مصرية تقيلة".

ويجمع الفيلم مجموعة كبيرة من الممثلين من جنسيات مختلفة من بينهم إريك كابونجو، ستيفان بيسو، جون لوك كوشارد، و نيلتون مارتينز، بالإضافة إلى الممثل البلجيكي من أصول مغربية مراد زكيندي، ويشارك من مصر كلا من محمود الليثي، سارة عبد الرحمن وخالد منصور.

يذكر أن الفيلم عرض للمرة الأولى في الدورة الـ 19 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، كما جرى طرحه في دور العرض السينمائي في لوكسمبورج، مارس الماضي، وينتظر طرحه في دور العرض المصرية.

الفيلم من إخراج أدولف العسال، وهو مخرج بلجيكي من أصل مصري.