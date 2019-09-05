مؤلفة "بلا دليل" تكشف عن لقطات من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الكاتبة والاستايلست إنجي علاء، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل". وظهر في الكواليس الفنانة درة بطلة العمل، والفنان خالد سليم، والفنان جمال عبدالناصر، والفنانة الشابة ديانا هشام والفنان اللبناني نيقولا معوض. مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتاب السيناريو، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، من خلال 45 حلقة. المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.

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