بعد شهر.. تعرف على ما حققه "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد 4 أسابيع بدور العرض السينمائي، تخطى فيلم "ولاد رزق 2" حاجز 85 مليون جنيه، حيث حقق 85 مليونًا و190 ألف جنيه، وذلك وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

يتنافس الفيلم، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، مع عدد من الأفلام هي: "الفيل الأزرق 2"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "خيال مآتة"، كما يعرض بالسينمات فيلم "الممر"، و "كازابلانكا"؛ من أفلام عيد الفطر.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.​