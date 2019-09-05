بالصور| نسرين طافش بفستان أبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت "نسرين" في الصور بفستان أبيض طويل، وعلقت على الصور: " هو و لا يراني حين أنظرُ خلسةً، أنا لا أراه حين ينظرُ خلسةً، هو هادئٌ، وأنا كذلك".
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني.
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