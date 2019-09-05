تراند اليوم : جدل في مصر بسبب زفاف "ياسمين الخطيب" على سعد الصغير...

تقدم المطرب الشعبي سعد الصغير للإعلامية ياسمين الخطيب على الهواء مباشرة طالبًا الزواج منها .
وأثارت تلك الحلقة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى مثل هذه الفقرات وأسباب إذاعتها في الإعلام وبخاصة أنها مشاهد تمثيلية.
وجسدت الإعلامية ياسمين الخطيب دور "العروس" في مشهد تمثيلي حيث اشترطت من خلال برنامجها "شارع النهار" أن يشتري لها "الصغير" 6 غوايش وموافقة والدته على جهاز العروس، وتقديم تحية لنادي الزمالك".
و وافق "الصغير" على الشروط الثلاثة بما فيها شرط الزمالك حيث أنه أهلاوي ، قائلا: "معلش لصحابي الأهلاوية بس الجوازة هتبوظ".
وأثارت تلك الحلقة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى مثل هذه الفقرات وأسباب إذاعتها في الإعلام وبخاصة أنها مشاهد تمثيلية.