تراند اليوم : جدل في مصر بسبب زفاف "ياسمين الخطيب" على سعد الصغير...

تقدم المطرب الشعبي سعد الصغير للإعلامية ياسمين الخطيب على الهواء مباشرة طالبًا الزواج منها .

وجسدت الإعلامية ياسمين الخطيب دور "العروس" في مشهد تمثيلي حيث اشترطت من خلال برنامجها "شارع النهار" أن يشتري لها "الصغير" 6 غوايش وموافقة والدته على جهاز العروس، وتقديم تحية لنادي الزمالك".

و وافق "الصغير" على الشروط الثلاثة بما فيها شرط الزمالك حيث أنه أهلاوي ، قائلا: "معلش لصحابي الأهلاوية بس الجوازة هتبوظ".

وأثارت تلك الحلقة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر ، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى مثل هذه الفقرات وأسباب إذاعتها في الإعلام وبخاصة أنها مشاهد تمثيلية.

