موجز "الفن": ناصيف زيتون يكشف تفاصيل عن حياته.. وإلقاء القبض على بوسي

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية حادث يُعرّض سعد رمضان لخطر الموت والإختناق https://www.elfann.com/news/show/1251277/ إلقاء القبض على بوسي بسبب شيكات من دون رصيد https://www.elfann.com/news/show/1251286/ ناصيف زيتون: أهلي "بيعرفوا يربّوا" وتعرضت لنوع من الخيانة https://www.elfann.com/news/show/1251295/ بعد "حملة نعيماً"..تامر حسني يفاجئ الجمهور ويتخلى عن شعره تماماً https://www.elfann.com/news/show/1251287/ رولا يموت في أول ظهور لها مع والدها https://www.elfann.com/news/show/1251246/ جاستن بيبر:" تعاطيت المخدرات وتحولت لشخص لا يحترم النساء" https://www.elfann.com/news/show/1251300/ المزيد المزيد

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