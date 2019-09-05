ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن"، أن الممثل المصري ​آسر ياسين​ تعاقد على بطولة مسلسل جديد، من نوعية الـ 45 حلقة، يتولى إخراجه المخرج ​محمد شاكر خضير​، على أن يبدأ ياسين التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة، بعد التنسيق مع باقي الأعمال المرتبط بها في الوقت الحالي.

وأوشك ياسين على الإنتهاء من تصوير فيلمه "صاحب المقام"، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته يسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، كما أنه تعاقد على بطولة فيلم الشايب"، من تأليف صلاح الجهيني، إخراج حسين المنباوي، ولم يتم تحديد موعد تصويره الى الان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- آسر ياسين يتعاقد على مسلسل خارج رمضانخاص الفن – أمل عرفة تنضم لبطولة "حارس القدس".. وهذه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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