كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 05:48 صباحاً - تعرضت مذيعة العربية سارة دندراوي لموقف محرج على الهواء وذلك اثناء تغطيتها لاخر التطورات في قضية وفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب.
وقالت سارة دندراوي ان تظاهرة خرجت في رام الله للمطالبة “بمحاسبة المتسببين بوفاة اسرائيل” مخطأة بين اسراء واسرائيل.
من ناحية اخرى، استضافت سارة دندراوي الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار الذي قال إن إسراء غريب دخلت المستشفى مرتين، وفي الأولى كانت مصابة بكسر في العمود الفقري وجروح بمنطقة العين وبعض الكدمات وحالة نفسية حادة.
وأوضح النجار أن الراحلة التي شكلت “وفاتها” قضية رأي عام، كانت في حالة نفسية صعبة وتحتاج إلى بيئة آمنة حتى تعود إلى طبيعتها، لكن أهلها طلبوا إخراجها من المستشفى في أول مرة، لكنها في المرة الثانية وصلت المستشفى جثة هامدة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.