شاهد… سارة دندراوي تتعرض لموقف محرج على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 05:48 صباحاً - تعرضت مذيعة العربية سارة دندراوي لموقف محرج على الهواء وذلك اثناء تغطيتها لاخر التطورات في قضية وفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب.

وقالت سارة دندراوي ان تظاهرة خرجت في رام الله للمطالبة “بمحاسبة المتسببين بوفاة اسرائيل” مخطأة بين اسراء واسرائيل.

من ناحية اخرى، استضافت سارة دندراوي الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار الذي قال إن إسراء غريب دخلت المستشفى مرتين، وفي الأولى كانت مصابة بكسر في العمود الفقري وجروح بمنطقة العين وبعض الكدمات وحالة نفسية حادة.

وأوضح النجار أن الراحلة التي شكلت “وفاتها” قضية رأي عام، كانت في حالة نفسية صعبة وتحتاج إلى بيئة آمنة حتى تعود إلى طبيعتها، لكن أهلها طلبوا إخراجها من المستشفى في أول مرة، لكنها في المرة الثانية وصلت المستشفى جثة هامدة.