كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 05:48 صباحاً - تحرص الفنانة اللبنانية نيكول سابا على مشاركة متابعيها بلحقطات من رحلتها إلى تركيا برفقة زوجها الفنان يوسف الخال. وقد نشرت نيكول سابا مقطع فيديو جديد ظهرت فيه ترقص وتقفز بنشاط في إحدى الساحات بتركيا. وعلقت نيكول سابا على الفيديو قائلة: “هذا ما يعنيه ان تكون كوول”. يذكر أن نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم “نيكول”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نيكول سابا ترقص في احدى ساحات تركيا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.