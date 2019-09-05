شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول متابعيها على إنستجرام إلى 9 ملايين.. ماذا قالت لهم نادين نجيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم، بوصول متابعيها عبر حسابها على إنستجرام إلى 9 ملايين، موجها لهم رسالة شكر و تقدير لجمهورها. وكتبت نادين، قائلة:" 9 مليون متابع 9 مليون محب 9 مليون داعم 9 مليون شخص رافقوني لمدة 9 سنين من 2010 لـ 2019 المحبين عم يزيدوا و تقديري لمحبتكم وسام بحطوا على قلبي و بفتخر". وتابعت نادين فى حديثها، قائلة:" المحبة نعمة من الله مباركة وما حدا بيقدر يدمّرها لو قد ما حاولوا يشوهوا او يخترعوا او يحكوا اكاذيب بالنهاية الناس بتعرف وبتشوف وبتحس وبتفهم تميز بين الحقيقة والظلم وحبكم كل هل السنين كان سيف بضهري و مسؤوليتي كبيرة تجاهكم وحافظ عليكم و على هل الصورة الحلوة والنجاح الكبير هو كل همي ! بحبكم الله يحميكم و شكراً ". وآخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، وعرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

نادين نسيب نجيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول متابعيها على إنستجرام إلى 9 ملايين.. ماذا قالت لهم نادين نجيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.