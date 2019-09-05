بعد تفعيل ضوابط العمل الإعلامي.. هاني شاكر: مصر تسير في الاتجاه الصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" علم مصر.

وكتب هاني شاكر في تعليقه على الصورة: "تَوجُه الدولة المصرية العظيمة مؤخراً إلى تفعيل لجان الانضباط الإعلامي والرياضي، خير دليل على أن بلدي الحبيبة مصر تسير في الاتجاه الصحيح.. تحيا مصر".

وكان الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أعلن أن المجلس قد أقر ضوابط تنظيم عمل برامج التوك شو والبرامج الرياضية والدينية، موضحًا أن مدة البرنامج ستكون بحد أقصى ساعتين بالفواصل الإعلانية .