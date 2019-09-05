بسبب إسماعيل ياسين.. أمير طعيمة يعتذر لوالدة أيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تسببت تويتة كتبها أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر، في حالة من الجدل، انتهت باعتذاره لوالدة صديقه الشاعر أيمن بهجت قمر.

وبدأت الحكاية بنشر طعيمة تغريدة قال فيها: "إسماعيل ياسين ليه أغنية في فيلم صاحبة العصمة بتقول الفقر جميل، اللهم أفقرني كمان اللهم أغنى عدويني وبالفعل مات فقيرا مديونا ولم يجدوا حتى مصاريف جنازته".

فرد عليه الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي تجمعه والدته السيدة ميرفت علاقة قرابة بإسماعيل ياسين، على أمير طعيمة في تغريدة كتب فيها: "موضوع إسماعيل يس يا أمير مش حقيقي أنه مات ومالقاش تمن جنازته وضعه المادي اه مابقاش كويس والضرايب أخدت عمارته بس كان في شقة في الزمالك وتوفى فيها .. أوعى تزعل أمي منك أرجوك".

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ليكتب طعيمة: "توضيح مهم قوي من أيمن بهجت قمر، وما أقدرش أزعل الوالدة دي زي أمي بالظبط و بلغها اعتذاري، أنا نقلت البوست كما هو وهدفي نشر الحديث الشريف".

وداعب بهجت قمر طعيمة قائلا: "ده أنا على كده قاتل عشرة لوحدي في فيلم من ٣٠ سنة، إيه من قتل يُقتل ولا إيه، ربنا يا أمير عالم بإيه اللي من القلب وإيه من ورا القلب وايه اللي تمثيل، فالأمثلة دي معظمها من باب الصدفة مش أكتر".

يُذكر أن السيدة ميرفت، والدة أيمن بهجت قمر هي ابنة أخت زوجة إسماعيل يس، الذي تكفل بتربيتها وظن الجميع في الوسط الفني إنها ابنته.