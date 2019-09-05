محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أقيم مساء أمس الأربعاء مهرجان "همسة" الفني لتكريم نجوم الدراما، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث كُرم عدد من الفنانين الذين شاركوا في دراما رمضان الماضي، هذا إلى جانب بعض رموز الفن المصري الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأعمال المهمة.
وكان من بين المكرمين الفنان هاني سلامة ومحمد صبحي وهبة مجدي وإدوارد وحسام داغر ومحسن محيي الدين وأحمد صيام وأحمد نبيل وهنادي مهنى وأحمد زاهر ويوسف شعبان ومحمود البزاوي ومحمد الغيطي ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب.
سلمت الفنانة مادلين طبر رئيس شرف المهرجان دروع التكريم للنجوم، وقدم حفل توزيع الجوائز الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي، كما تم تكريم روح عمه الفنان عمر خورشيد الذي لقب بملك الجيتار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تكريم نجوم الفن في مهرجان "همسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.