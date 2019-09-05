بالصور.. تكريم نجوم الفن في مهرجان "همسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أقيم مساء أمس الأربعاء مهرجان "همسة" الفني لتكريم نجوم الدراما، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث كُرم عدد من الفنانين الذين شاركوا في دراما رمضان الماضي، هذا إلى جانب بعض رموز الفن المصري الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأعمال المهمة.

وكان من بين المكرمين الفنان هاني سلامة ومحمد صبحي وهبة مجدي وإدوارد وحسام داغر ومحسن محيي الدين وأحمد صيام وأحمد نبيل وهنادي مهنى وأحمد زاهر ويوسف شعبان ومحمود البزاوي ومحمد الغيطي ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب.

سلمت الفنانة مادلين طبر رئيس شرف المهرجان دروع التكريم للنجوم، وقدم حفل توزيع الجوائز الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي، كما تم تكريم روح عمه الفنان عمر خورشيد الذي لقب بملك الجيتار.​