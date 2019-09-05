بعد الشرنوبي.. سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالمنتجة سارة الطباخ. وكتب عاشور: "الحمد لله تم التوقيع مع شركه إيرث برودكشن للمنتجة سارة الطباخ لتتولى إنتاج ألبوماتي القادمة وإدارة أعمالى للسنين المقبلة". يُذكر أن سارة الطباخ تعاقدت على إدارة أعمال المطرب محمد الشرنوبي، ثم فاجئت الجمهورها بخطبتهما، ولكن الشرنوبي أعلن انفصاله عنها من خلال بيان نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث نشر في يوم الأحد 21 من شهر يوليو السابق، بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لازالت تضغط عليه بعقد إّدارة الأعمال الذي وقعته معه، ثم كشفت سارة بعد ذلك في تصريح خاص لإحدى المجلات العربية أن العمل مستمر من طرف شركتها "Earth Production"، مع محمد ‏الشرنوبي، ولا يوجد هناك مشكلة في ذلك.

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