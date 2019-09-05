شاهد.. زفة سعد الصغير وياسمين الخطيب!

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - خصّصت ياسمين الخطيب مقدمة برنامج “شارع النهار” على قناة النهار حلقة ببرنامجها لمناقشة كل ما يتعلق بحفلات الزفاف، وأعلنت نيّتها تقديم حلقة مماثلة شهرياً. داعب المطرب الشعبي سعد الصغير، مقدمة البرنامج ياسمين الخطيب، وطلب يدها على الهواء، وبدورها أكدت “الخطيب”، من خلال البرنامج، موافقتها على طلب “الصغير” ولكن بشروط. وقالت: “عاوزاك تجبلي 6 غوايش دهب، وأمك تعمل حلة الاتفاق وتقدم تحية على الهواء لنادي الزمالك”.

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