ابنة جوني ديب تتألق بجلسة تصوير فيلمها في مهرجان فينيسيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أجرت النجمة السينمائية الشابة ليلي روز ديب، جلسة التصوير الرسمية “فوتو كول” المخصصة للصحفيين بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، على هامش مشاركة فيلمها الجديد the king ضمن فعاليات المهرجان.

ويعد فيلم THE KING، من الأفلام المشاركة بمهرجان فينيسيا السينمائي، ويشارك في إنتاجه النجم الكبير براد بت، وهو من بطولة الممثل الشاب “تيموثي تشالميت”، و”جويل إدجرتون” و”شون هاريس”، والنجمة الشابة ليلي روز ديب.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها ليلي روز، وظهرت بها بإطلالة من تصميمات ماركة أزياء “شانيل”.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، المخرجة الأرجنتينية “لوكريسيا مارتيل”، وتضم اللجنة من الأعضاء، المؤرخ السينمائي الكندي “بيرس هاندلينج”، والمخرجة الكندية “ماري هارون”، والممثلة الفرنسية ” ستيسي مارتن”، والمصور السينمائي المكسيسي “رودريجو بريتو”، والممثل الياباني “شيني تسوكاموتو”، والمخرج الإيطالي “باولو فيريزي”.