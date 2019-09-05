إدوارد يكشف عن نصيحة عادل إمام له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري إدوارد عن سعادته الشديدة بردود الفعل الجيدة التي تلقاها من الجمهور عن دوريه في مسلسلي «حكايتي»، ومسلسل «ولد الغلابة».

إدوارد قال إنه سعيد بالتغير الذي حدث له، وخاصة أنه اعتاد لسنوات أن يقدم أدوار كوميدية فقط، وبعضها كان مكررا، وغير راضي عنه.

الفنان المصري أشار إلى أن دوره في مسلسل «حكايتي»، كان تحدي كبير، وحاول أن يتقنه، وتلقى إشادات النقاد التي أسعدته كثيرا، وجعلته أمام تحد جديد.

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إدوارد قال إنه غير جلده تماما عندما قدم دوره في مسلسل «ولد الغلابة»، لافتا إلى أنه كان متخوفا من العمل مع المخرج محمد سامي لأنه سمع عن عصبيته، ولكنه وجده متفهم جدا.

وعن كواليس العمل مع الفنان احمد السقا قال إدوارد إنها كانت أكثر من رائعة، وخاصة أن السقا متواضع جدا، ويحب النجاح للجميع.

إدوارد اعترف أنه قدم عدد من الأعمال في بداية حياته بهدف الانتشار ندم عليها فيما بعد، ونصحه الفنان عادل إمام بأن الفنان يجب ألا يفكر في المال فقط، ولذلك أصبح أكثر حرصا في أدواره.