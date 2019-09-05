شكرا لقرائتكم عبادي الجوهر ونوال يختتمان موسم السودة ويغنيان لطلال مداح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الفنان عبادي الجوهر والفنانة نوال حفلة غنائية حاشدة في مسرح طلال مداح في المفتاحة، وهي آخر حفلات "موسم السودة".

وبدت نوال متوترة عند صعودها للمسرح، وخاطبت الحضور الكبير الذي حضر الحفل، قائلةً: "أعذروا توتري ولكنني مبسوطة ومتشوقة لكم والله يديم عز بلدكم وأفراحكم".

وغنت نوال حزمة من أغانيها الجديدة والقديمة، منها "هدي بالك" و"أنت طيب" و"معقولة تنساني" و"لو لي خاطري" و"يا مصبر الموعود" و"غلطة وأنا المسؤول" و"تدري ولا ما تدري" و"ذبحني الشوق" و"بروح" و"قضى عمري" و"أبيك بجنبي الليلة" و"مثل النسيم" و"تفضل حياتي" و"أنا اتحداك" و"أكو مثلك" و"تبغى الصدق" و"ما مات حبي لك".

Advertisements

كما أطربت الجمهور بأغنيتها الجديدة "قسم وسمعني" تلبيةً لطلب الجمهور. كما غنت لطلال مداح "أحبك لو تكون حاضر" التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها بصوت عال. كما غنت الأغنية الوطنية "أنت سعودي".

من جهته، أعاد الفنان عبادي الجوهر ذكرياته القديمة ليبدأ بأغنية "ليلة تمريني" لطلال مداح والذي بدا فيها متأثراً، حيث جمعه المسرح نفسه مع طلال في السابق.

بعدها غنى عددا من أغانيه على أنغام العود، منها "خلاص أرجع" و"بين أبها وبيني" و"عيونك آخر أمالي" و"غصب عن عيني أسافر" و"متشابهة بالدور" و"المزهرية" و"يا شوق" و"قالوا ترى مالك أمل".