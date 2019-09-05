شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة وعلاء مرسى ينضمان لمسرحية "ع الداون لوود" مع مروة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم كلا من الفنان أحمد سلامة وعلاء مرسى و برلنتى فؤاد، لفريق عمل مسرحية "ع الداون لوود"، مع مروة اللبنانية، وهي من تأليف أيمن العوضي، وإخراج حسام الدين صلاح.

وعرض لأحمد سلامة مؤخرا مسرحية "أول يوم جواز"، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، منهم أيمن إسماعيل وبتول وباهر الشافعى وشهد وأيمن حمودة وسحر ومحمد رشاد ومحمد عمر، ديكور دكتور أحمد عبد العزيز، تأليف محمود السنطى، وإخراج حسام الدين صلاح.

تدور أحداث المسرحية حول طبيب من أصول صعيدية يقرر الزواج بعد حصوله على الدكتوراه، لكن يصطدم بتقاليد الصعيد القديمة، خاصة فيما يتعلق بليلة الدخلة فيحاول جاهدا أن يثنيهم عن تلك الأفكار البالية، فهل سينجح فى ذلك أم لا؟.