شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "حد غيرى".. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة "سينجل"بعنوان حد غيرى، وهي من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحها الخميس المقبل على يوتيوب.
من ناحية أخرى أحيا مدحت مؤخراً حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.
يذكر أن النجم مدحت صالح يشارك المطربة الشابة ياسمين على غناء أغانى مسلسل "بت القبايل" بطولة النجم عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة.
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