هيا الشعيبي ترد على محمد الصفي وتتهمه بالسعي الى الشهرة

كتب امير فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2019 02:52 صباحاً - ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على مواطنها طبيب الاسنان محمد الصفي وذلك بعد تعليقه على اتهامها بالعنصرية تجاه الهنود.

واتهمت هيا الشعيبي الدكتور الصفي بأنه يسعى للشهرة قائلة: “خلصت من الدكتورة خلود وجبتني والله خلود والنعم فيها انت طلعت راعي مشاكل”.

وكان محمد الصفي، الذي اشتهر بانتقاده مشاهير السوشيال ميديا، قد هاجم هيا الشعيبي عقب ظهورها بمقطع فيديو، وهي تتحدث عن وجود عدد كبير من الهنود في أحد المتاجر الكبرى.

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وقال الصفي تعليقاً على الفيديو الذي انتشر سريعاً: “ما أقدر أتحمّل العنصرية.”

هيا الشعيبي أثارت موجة من الجدل بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تتحدّث عن وجود عدد كبير من الهنود في أحد المتاجر الكبرى.

وبدا من خلاله أنّها تقوم بتصوير هؤلاء وسمع صوتها تقول إنّهم “دلوا مكان الأفنيوز”، مستنكرة تواجدهم بعدد كبير. بعد موجة الانتقادات، خرجت هيا لتردّ على هذه الاتّهامات وقالت إنّها لم تقصد الإهانة، وقالت: “ما حد قايلكم إنتوا بشر وحالكم من حالنا “. ‫