اتهام رضوى الشربيني ومفيدة شيحة بإهانة الرجال

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تقدم أحد المحامين بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلاميتين رضوى الشربيني ومفيدة شيحة يتهمهما فيها بإهانة الرجال والإساءة لهم في برنامجيهما “هي وبس”، و”كلام ستات”.
لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت اجتماعها لمناقشة الشكاوى التي تلقتها، ومن بينها هذه الشكوى، وقد أوصت اللجنة خلال الاجتماع بحفظها.
اللجنة أكدت أنه لا توجد أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكوى، كما أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهن المشاكل الزوجية.
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد أصدرت مؤخرا توصيات بإيقاف الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام على خلفية الحلقة التي تكلمت فيها عن السمنة بين النساء، وهو ما اعتبره المجلس القومي للمرأة إهانة لسيدات مصر.
يذكر أن رضوى الشربيني قد حققت نجاحا كبيرا ببرنامجها “هي وبس” حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية” ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع».
أما مفيدة شيحة فهي تشارك في تقديم برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” إلى جانب الإعلامية سهير جودة، والفنانة منى عبدالغني.
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