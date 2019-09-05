وفاة نجل محمد مرسي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي منذ قليل نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال قيادته لسيارته.
وقال المحامي عبدالمنعم عبد المقصود، في تصريحات صحفية، إن عبدالله، الابن الأصغر لمحمد مرسي، كان يقود سيارته وأصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب أدت لوفاته في الحال، وتمكن صديق له كان بصحبته من إيقاف السيارة ونقله إلى مستشفى الواحة بحدائق الأهرام بالقاهرة.
وأضاف عبدالمقصود أن أسرة المتوفي وعددا من المحامين توجهوا إلى المستشفى لإنهاء إجراءات تسلم الجثمان والدفن.
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي رحل عن عالمنا يوم ١٧ يونيو بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.
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