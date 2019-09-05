شاهد آخر هدية تلاقاها محمد رمضان من مُعجب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو لهدية تلقاها من أحد متابعيه.

محمد رمضان، ظهر في الفيديو وهو يلعب “الطاولة” وظهر عليها اسمه محفوراً عليها ومخصصة له كهدية.

يذكر أن محمد رمضان، عرض له مؤخرا فيلم ” الكنز ٢”، في موسم عيد الأضحى الماضي و احتل المركز الرابع في نسبة الإيرادات بعد أفلام “الفيل الأزرق 2” لكريم عبدالعزيز و”ولاد رزق 2” لأحمد عز و”خيال مآتة” لأحمد حلمي”.

Advertisements

وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل “زلزال”، والذي خاض به السابق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته حلا شيحة وماجد المصري وهنادي مهنى ولم يحقق أيضاً النجاح الذي يريده.

الفنان المصري، أحيا مؤخرا حفل غنائي كبير في مدينة العلمين في الساحل الشمالي، حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين، وشهد الحفل العديد من الأزمات بسبب سوء التنظيم، ووقوع عدد من الإصابات لدخول عدد من الجمهور بهدم السور الحديدي واقتحام الحفل.

كما يستعد لإحياء حفل غنائي كبير خلال الفترة المقبلة في استاد القاهرة ومن المقرر أن يشهد على العديد من الفقرات الاستعراضية التي اعتاد رمضان تقديمها في حفلاته.