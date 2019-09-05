اختفاء شيرين عن الأضواء يثير التكهنات بحملها.. وحسام حبيب يكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار اختفاء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الإعلام وعدم إحيائها أي حفلات خلال الفترة الماضية الكثير من التكهنات حول حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب.

وقد ترددت الكثير من الأنباء أن الفنانة المصرية سافرت مع زوجها حسام حبيب إلى أمريكا، استعدادا لوضع مولودهما هناك.

الفنان حسام حبيب خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث قال، في تصريحاته لبرنامج “ET بالعربي”، حيث أكد أنهما كانا في لندن وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شدد على أن ما تردد من أنباء عن حمل زوجته غير صحيح.

يذكر أن إحدى صفحات محبي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب كانت قد نشرت صورة حديثة لها برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وشقيقها محمد من داخل حمام السباحة.

Advertisements

شيرين ظهرت في الصورة بوجه منتفخ جدًا، وحرصت على إخفاء جسدها كله بالماء، حتى لا تظهر معالمه، الأمر الذي زاد من التكهنات حول حملها من جديد.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد أصدرت مؤخرا بيانا إعلاميا تنفي فيه كل ما تردد عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض في شهر أكتوبر المقبل.

الفنانة المصرية قالت في بيانها: ” بيان إعلامي.. عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من روّج لهذه الأنباء، حيث قالت: “وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.. مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب”.