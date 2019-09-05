منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها وملابسها تعرضها للانتقادات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية منة فضالي، بعيد ميلادها وسط حضور عدد من أصدقائها، ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

منة فضالي أثارت العديد من انتقادات متابعيها بسبب ملابسها هي وصديقاتها خلال الاحتفال والتي وصفها البعض بالجريئة والمستفزة.

وكانت منة فضالي، قد أثارت موجة غضب واسعة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب صورها الجريئة على الشاطئ والتي ظهرت في أكثرها بالمايوه البكيني، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تراجع منها عن وعدها لجمهورها بعد حفل عيد ميلادها المثير للجدل، عن ارتداء ملابس جريئة.

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الفنانة المصرية تغيبت الموسم الرمضاني الفائت عن الدراما، وكان آخر اعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، والذي شارك به عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، وغيرهم.

منة بعد عودتها من فرنسا تستكمل تصوير الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، والذي حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول.

واعتذرت الفنانة أيضا عن المشاركة في العرض المسرحي «جوازة مرتاحة»، مع الفنان أحمد صفوت، وحلت محلها الفنانة ريم البارودي.