الفنانة الكويتية هند البلوشي عن صورتها مع عمرو دياب ودينا الشربيني: كشفت المستور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال لقائهما بهما صدفة.

هند أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز #عمرودياب وزوجته الفنانة #دينا_الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر”.

وصف الفنانة الكويتية للفنانة دينا الشربيني بأنها وجة عمرو دياب أثار جدلا واسعا بين المتابعين، خاصة أنه لم يتم الإعلان بشكل صريح عن زواجهما.

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هند علقت على هذا الجدل، في حوار لها في برنامج Trending، حيث قالت إنها شاهدت عمرو دياب ودينا الشربيني مصادفة في أحد المطاعم، ولأنهما كانا في مواجهتها قامت بالتعريف بنفسها.

الفنانة الكويتية عبرت عن سعادتهما بلقائهما، بقولها: “كانت صدفة جميلة، فمن الذي لن يرغب في التقاط صورة مع عمرو دياب في موقف مشابه”.

أما عن الضجة التي أثارها تعليقها، قالت إن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يذكرا أنهما زوجان، مؤكدة إن افتراضها كان بحسن نية، مضيفة: “من الواضح أن حسن نيتي ضايق الكثيرين.. الظاهر إني كشفت شيء مستور وأنا لا أعلم”.