هند صبري تتسلم جائزة Starlight Cinema award.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسلمت الفنانة التونسية هند صبري جائزة Starlight Cinema award التي تمنحها مؤسسة الصحفيات الإيطاليات.

هند شاركت جمهورها بمجموعة صور لها أثناء تسلمها الجائزة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها بأفرول فضفاض باللون البرتقالي.

الفنانة التونسية علقت على الصور، بقولها: ” ‏تسلمت اليوم جائزة #StarlightCinemaaward التي تمنحها مؤسسة الصحفيات الايطاليات”.

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وأضافت: “فخورة بكوني أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤، وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين منهم النجم العالمي آل باتشينو”.

وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد حرصت على حضور حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 76، حيث أنها تشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل ‏أول.

الفنانة التونسية أطلت في الحفل بفستان لامع مكشوف الكتفين والذراعين، وظهرت بلوك جديد، حيث صبغت شعرها باللون البني الفتح وجمعته للخلف في تسريحة بسيطة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة، مع حقيبة صغيرة باللون الأبيض، وتزينت بمكياج ترابي هادئ.