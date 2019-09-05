هكذا احتفلت غادة عبدالرازق بعيد ميلاد ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “روتانا”، في حفل صغير أعدته لها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بصورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها ابنتها وهي تقطع تورتة عيد ميلادها.

غادة أرفقت الصورة بتهنئة خاصة لابنتها، عبرت من خلالها عن شدة حبها لها، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد يا نور حياتي، يا فرحتي وسعادتي، أنتي كل شيء بالنسبة إليّ، كل شيء”.‏

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الفنانة المصرية أضافت: “ربنا يخليكى ليا يا احلي حاجة في حياتي. كل سنة و أنتي طيبة وعقبال مليون سنة”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

وكانت قد ترددت الكثير من الشائعات في شهر فبراير الماضي حول طلاق “روتانا” ابنة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق من زوجها حامد الشايب، وذلك بعد زواج استمر 7 سنوات.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، من خلال صورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، جمعت ابنتها بزوجها وابنتيهما.

غادة أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “حبايب قلبى #ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة الى ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والإشاعات #بحبكم جداااااا”.