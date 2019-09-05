منة حسين فهمي تحتفل بعيد ميلاد زوجها بحضور والدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، بعيد ميلاد زوجها المحامي طارق جميل، في حفل صغير.

منة شاركت متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والذي شهد حضور والدها الفنان حسين فهمي وعدد من الأصدقاء المقربين.

ابنة الفنان المصري وجهت تهنئة خاصة لزوجها، عبرت من خلالها عن شدة حبها له، حيث قالت: “كل سنة وأنت طيب يا عمري ربنا يديمك عليا نعمة”.

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وكانت منة حسين فهمي، قد احتفلت بزفافها إلى طارق جميل، يوم السبت 20 أغسطس عام 2018 على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، وظهرت هي وزوجها طارق جميل سعيد بملابس تتناسب مع الشاطئ .

وشارك في الحفل عدد من النجوم منهم الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، والفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى، والفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان سمير غانم، والفنان فاروق الفيشاوي، والفنانة ريم البارودي، وخديجة زوجة الفنان خالد سليم، بالإضافة إلى عدد كبير من أصدقائهما.

ويعد هذا هو الزواج الثالث لمنة بعد زواجها من الفنان شريف رمزي، وبعد انفصالها عنه ارتبطت بالفنان أحمد فهمي، ولم يدم زواجهما طويلًا حيث انفصل الطرفان في هدوء تام وأعلنا عن انفصالهما بعد نحو شهرين.