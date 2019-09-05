تامر حسني يحلق شعره على الزيرو.. وزوجته بسمة بوسيل تسخر منه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري تامر حسني عن استعداده لتصوير فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “مش أنا”.

تامر قرر الظهور في الفيلم بلوك جديد يختلف عن كل أعماله السابقة، وهو ما دفعه لحلاقة شعره، وشارك جمهوره بصورة له بعد الحلاقة، إلا أنه عاد ونشر صور أخرى بعما حلقق شعره على الزيرو.

الفنان المصري قال: “حسيت في اول صوره نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى ٣ فا إتجرأت اكتر واديتها مووووس و رزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد ...موس بزيادة”.

عدد كبير من جمهور تامر عبروا عن عدم إعجابهم باللوك الجديد، وطالب البعض مازحا بإزالة “الموس” من يده، وهو ما دفع الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة تامر، للرد ساخرة: “أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من إيده”.

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بسمة أكدت في نفس الوقت على إعجابها بلوك زوجها الجديد، حيث قالت: “بس ده اللوك المفضل لي يا تيمو.. نعيما يا حبيبي.. وسيم دائما”.

وفيلم “مش أنا”، من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية لها في السينما.

ومن ناحية أخرى، استقرت الجهة المنتجة لفيلم تامر حسني “الفلوس” على موعد طرحه بالسينمات، حيث سيطرح بالسينمات ابتداء من يوم 2 أكتوبر المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎